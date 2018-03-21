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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 12:26:48م
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وقفات بمدارس المحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
[21/مارس/2018]
المحويت - سبأ :

نظمت عدد من مدراس محافظة المحويت اليوم وقفات احتجاجية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان .

واستنكر المشاركون في الوقفات التي أقيمت بمديريات مدينة المحويت وشبام كوكبان والخبت، استمرار صمت وتواطؤ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إزاء جرائم العدوان وما يفرضه من حصار علی الشعب اليمني.

وأكدوا أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.

وطالبوا مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان ورفع الحصار.. مؤكدين استمرار صمودهم في أداء واجبهم لإنجاح العملية التعليمية.

سبأ
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