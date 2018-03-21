محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التربية : السبت المقبل بدء فعاليات ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان صنعاء - سبأ:

تبدأ وزارة التربية والتعليم السبت المقبل فعاليات وأنشطة ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي تستمر أسبوعا .





وأوضح مستشار الوزارة رئيس اللجنة التحضيرية لتنفيذ فعاليات وأنشطة التعليم عبدالله النعمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة استكملت الترتيبات النهائية للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تجسد صمود قطاع التربية والتعليم في ظل العدوان .



وقال " الفعاليات تتضمن معرض صور للمنشآت التعليمية المدمرة على مستوى المحافظات و عرض مجسمات من البيئة المحلية بمشاركة طلاب المحافظات تترجم الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة التعليمية و فيلم وثائقي يوضح بالصوت والصورة جرائم العدوان على المؤسسة التعليمية بالقصف المباشر " .



وأشار مستشار الوزارة الى أن الفعاليات تتضمن إصدار كتاب يوثق حجم الدمار الذي لحق بقطاع التربية والتعليم بالأرقام والإحصائيات والخرائط لمختلف المحافظات , مبيننا أنه سيتخلل معرض الصور العديد من الأنشطة الثقافية لطلاب المدارس

سبأ [21/مارس/2018]سبأ