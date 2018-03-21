ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 12:26:48م
مصرع وجرح عدد من جنود العدو ومرتزقته في عمليات عسكرية
نفذ الجيش واللجان الشعبية هجمات نوعية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية , ودكت المدفعية مواقع العدو ومرتزقته وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد .
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
مناقشة الترتيبات النهائية لفعاليات الذكری الثالثة من الصمود بالمحويت
المكتب السياسي لأنصار الله يدعو جماهير الشعب اليمني للاحتشاد بميدان السبعين
وقفات بمدارس المحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
التربية : السبت المقبل بدء فعاليات ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
التربية : السبت المقبل بدء فعاليات ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:

تبدأ وزارة التربية والتعليم السبت المقبل فعاليات وأنشطة ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي تستمر أسبوعا .



وأوضح مستشار الوزارة رئيس اللجنة التحضيرية لتنفيذ فعاليات وأنشطة التعليم عبدالله النعمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة استكملت الترتيبات النهائية للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تجسد صمود قطاع التربية والتعليم في ظل العدوان .

وقال " الفعاليات تتضمن معرض صور للمنشآت التعليمية المدمرة على مستوى المحافظات و عرض مجسمات من البيئة المحلية بمشاركة طلاب المحافظات تترجم الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة التعليمية و فيلم وثائقي يوضح بالصوت والصورة جرائم العدوان على المؤسسة التعليمية بالقصف المباشر " .

وأشار مستشار الوزارة الى أن الفعاليات تتضمن إصدار كتاب يوثق حجم الدمار الذي لحق بقطاع التربية والتعليم بالأرقام والإحصائيات والخرائط لمختلف المحافظات , مبيننا أنه سيتخلل معرض الصور العديد من الأنشطة الثقافية لطلاب المدارس

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الترتيبات النهائية لفعاليات الذكری الثالثة من الصمود بالمحويت
المكتب السياسي لأنصار الله يدعو جماهير الشعب اليمني للاحتشاد بميدان السبعين
وقفات بمدارس المحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
مصرع وجرح عدد من جنود العدو ومرتزقته في عمليات عسكرية
وفاة وإصابة 206 أشخاص بحوادث مرورية في أمانة العاصمة خلال شهر فبراير
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
تدمير آليتين للمرتزقة ومصرع طاقمها في خب والشعف بالجوف
مناقشة إحتياجات مديرية الزاهر بالجوف
محافظ الجوف يتفقد مشروع صيانة طريق أرحب -الحزم
إجتماع يناقش آلية تحصيل الإيرادات بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على خميس بني سعد بالمحويت
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by