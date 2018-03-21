الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصاعد العنصرية والكراهية في العديد من المجتمعات جنيف – سبأ :

حذرت الأمم المتحدة المعنيين بقضايا حقوق الإنسان اليوم من مخاطر تصاعد العنصرية وكراهية الاجانب والتعصب الاعمى في العديد من المجتمعات.



جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري والذي يوافق ال21 من مارس كل عام.



وحث تسعة من خبراء الأمم المتحدة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين على تكثيف جهودهم لوقف "الارتفاع المفزع" في العنصرية وكراهية الأجانب في جميع أنحاء العالم ، مشيرين إلى مخاوف بشأن تأثير "القومية الشعوبية" على السياسات السائدة.



في الوقت ذاته حذروا من "التعصب العرقي والديني الذي يغذي انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف المفرط ضد الأقليات واللاجئين والمهاجرين والمشردين داخليا بمن فيهم السكان المنحدرون من أصل أفريقي".



وشرح الخبراء "ان الاعتداء على الكرامة الإنسانية للملايين في جميع أنحاء العالم بلغ ارقاما تنذر بالخطر".

سبأ [21/مارس/2018]سبأ