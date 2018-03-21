عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ميسي يصل مدينة مانشستر للانضمام للمنتخب الأرجنتيني لندن – سبأ :

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة مانشستر البريطانية من أجل الانضمام للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، الذي سيواجه خلال الأيام القليلة المقبلة منتخبي إيطاليا وإسبانيا وديا، استعدادا لكأس العالم بروسيا.



وكان ميسي آخر نجوم المنتخب الأرجنتيني الذين وصلوا إلى مدينة مانشستر بعدما قضى عيد الأب في مدينة برشلونة الإسبانية مع أولاده الثلاثة وزوجته أنتونيلا روكوزو.



وفي مدينة مانشستر، كان في استقبال ميسي خورخي سامبولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، وكلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.



وقال ميسي، في مقابلة مع التليفزيون الأرجنتيني يوم الأحد الماضي :"أحلم بالفوز بالمباراة النهائية ورفع كأس العالم".

سبأ [21/مارس/2018]سبأ