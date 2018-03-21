عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس النواب في ميانمار يقدم استقالته يانجون – سبأ :

قدم رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت استقالته اليوم، بحسب ما قاله النائب واي فيو أونج .



وكان رئيس ميانمار، تين كياو، قد أعلن استقالته من منصبه في وقت سابق اليوم، قائلاً إنه يريد أن يستريح من عمله الحالي، وفقاً لما ذكره في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وذكرت تقارير أن استقالة رئيس مجلس النواب تؤجج تكهنات بشأن احتمالية أن يحل محل الرئيس.



وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي لوكالة الأنباء الألمانية هاتفيا اليوم " وفقا لدستور ميانمار، سوف ينتخب البرلمان خليفة للرئيس خلال سبعة أيام "، مضيفا أن الرئيس "أجرى في السابق عملية ناجحة" عند سؤاله حول صحة الرئيس.

سبأ [21/مارس/2018]سبأ