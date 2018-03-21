[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
توفى 21 شخصاً وأصيب 185 آخرين منهم 87 إصابتهم جسيمة, في 147 حادثاً مرورياً بأمانة العاصمة صنعاء خلال شهر فبراير الماضي .
وأوضح تقرير صادر عن إدارة مرور الأمانة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الحوادث توزعت على 76 حادث دهس مشاه و65 حادث تصادم سيارات وأجسام ثابتة و ستة حوادث سقوط.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخسائر والأضرار المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغ 36 مليوناً و600 ألف ريال .
وأرجع التقرير الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وإهمال السائقين .
سبأ