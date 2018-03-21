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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 10:25:28ص
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طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
محافظات - سبأ :

واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية مستهدفاً الممتلكات العامة والخاصة .


وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف و غارتين على منطقة الطلح بمديرية سحار في محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .

وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، و غارة على مفرق الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مديرية بني سعد بمحافظة المحويت بسبع غارات و شن ثلاث غارات على موقع الشبكة في نجران ..


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