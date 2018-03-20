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مناقشة إحتياجات مديرية الزاهر بالجوف
[20/مارس/2018]
الجوف - سبأ :

ناقش محافظ الجوف سام الملاحي اليوم مع قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومشائخ وأعيان مديرية الزاهر لمناقشة، إحتياجات المديرية والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأشاد المحافظ الملاحي بالمواقف الشجاعة لأبناء مديرية الزاهر وتضحياتهم وصمودهم في وجه العدوان السعودي ومرتزقته.
وحث على تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وعدم الانصياع للشائعات التي يحاول العدو ومرتزقته من خلالها تفكيك النسيج الإجتماعي والصمود الشعبي.
ودعا محافظ الجوف أبناء مديرية الزاهر إلى التفاعل الجاد مع إحياء ذكرى مرور ثلاثة أعوام من الصمود والتحدي.

واستعرض جهود قيادة السلطة المحلية في متابعة برنامج الغذاء العالمي لإيصال المساعدات الغذائية للمديرية .

من جهتهم أكد أبناء مديرية الزاهر مواصلة الصمود وتعزيز الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة ومرتزقتهم.

سبـأ
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