[20/مارس/2018]
الجوف - سبأ :
ناقش إجتماع موسع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام الملاحي، آلية تحصيل الموارد الزكوية والرسوم القانونية والأوعية الضريبية وكذا التحضير لإحياء الذكرى الثالثة للصمود.
واستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء المكاتب الإيرادية والخدمية ومدراء مديريات الزاهر والمتون ولجنة تنمية الموارد المالية ، مستوى الإنضباط الوظيفي وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين .
وأقر الإجتماع تشكيل لجنة تحضيرية لإحياء مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان من خلال الأمسيات والوقفات والمهرجانات وتسيير قوافل غذائية وطبية لرفد الجبهات وتعزيز فعاليات الحشد والتعبئة
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