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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 11:28:59م
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بدء دورة تدريبية في مجال الاسعافات الأولية بصنعاء
[20/مارس/2018]
صنعاء -  سبأ  :

بدأت بمحافظة صنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الاسعافات الاولية، تنظمها جمعية الهلال الأحمر اليمني على مدى يومين ، بمشاركة 25 متطوع ومتطوعة من مديرية بني حشيش .

تهدف الدورة التي تمولها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت شعار " ايجاد مسعف في كل بيت" إلى اكساب المشاركين المعارف والمهارات الاسعافية ورفع الوعي الصحي لديهم في كيفية إسعاف الحالات الطارئة.

وفي افتتاح الدورة اكد أمين عام الهلال الاحمر اليمني فؤاد الماخذي، الحرص الهلال على خدمة المجتمع وايجاد مسعف في كل بيت لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

فيما دعا رئيس الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل ، المشاركين إلى الاستفادة القصوى من مضامين الدورة.

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