[20/مارس/2018]
ذمار - سبأ :
انفرد فريق الشماحي بصدارة المجموعة الأولى "مجموعة الشماحي" في بطولة الشماحي وجبل الدار لكرة القدم بمديرية عنس بذمار.
جاء ذلك بفوز فريق الشماحي على فريق الحصين بثمانية أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المعهد الصناعي بالشماحي.
وفي الجولة الثانية من البطولة التي تقام تحت شعار " الصمود ووحدة الصف في مواجهة العدوان " بدعم ورعاية الشيخ ناصر عبدالله ناصر الشماحي، كسب فريق الحصين نقاط المواجهة مع فريق الذحلة لانسحاب الأخير، ليودع فريق الحصين اول ثلاث نقاط في رصيده.
وكان فريق الشماحي قد تعادل مع فريق جلاس بهدف لكل فريق ليرفع فريق الشماحي رصيده الى سبع نقاط محتلا بها صدارة المجموعة الاولى .
وفي المجموعة الثانية خطف اللاعب راشد ناصر أول ثلاث نقاط لفريقه كومان في افتتاح منافسات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية "مجموعة هحرة الملاوي" بفوزه على فريق هجرة الملاوي في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الهجرة.
كما تغلب فريق الرباط عمران على فريق كومان بخمسة اهداف مقابل ثلاثة؛ وفي لقاء آخر تغلب فريق الهجرة على فريق كومان بهدفين لهدف وحيد لتبقى فرص فرق المجموعة في التأهل.
حضر لقاءات البطولة رئيس اللجنة الفنية عبدالله عايض عمران وأعضاء اللجنة من مندوبي الفرق المشاركة علي محمد علي مثنى وعلي صالح قطران وابراهيم قطران وعلي الشامي وعبدالناصر علوان وعبدالكريم البخيتي .
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