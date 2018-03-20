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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 11:28:59م
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  رياضة
انطلاق بطولة محافظ ذمار للتايكواندو
[20/مارس/2018]
ذمار - سبأ :

انطلقت على صالة التايكواندو بنادي نجم سبأ ذمار منافسات بطولة المحافظ محمد حسين المقدشي للتايكواندو لفئتي الواعدين والنخبة " الأشبال، ناشئين ، شباب".

يشارك في البطولة تلتي تنظمها أكاديمية النجم الذهبي للتايكواندو بإشراف مكتب الشباب والرياضة والاتحاد العام للعبة وتستمر حتى 29 مارس الجاري، 160 لاعبا يمثلون أندية ومراكز ومدارس المحافظة الممارسة للعبة.

ويدير البطولة طاقم تحكيم مكون من نور الدين المرامي، عبدالعزيز الصباري، عبدالمجيد العنسي، الزبير الورد، نشوان الرخمي و محمد حجيرة.

يتنافس المشاركون على ألقاب البطولة في الأوزان 22 – 24 – 26 – 29 – 35 – 39 -43 كجم للواعدين وأوزان 22 – 24 – 29 – 35 – 45 كجم لفئو النخبة.

وأسفرت نتائج منافسات فئة الواعدين في اليوم الأول عن فوز
سهيل سام الشرماني بالمركز الأول في وزن 22 كجم وحل ثانيا وديع القباطي وثالثا الخطاب محمد القحازي.

وفي وزن 26 كجم أحرز عبدالرحيم الشاعرة المركز الأول وحل ثانيا نصر الله المشرمه وثالثا حسام أحمد راويه.

وفي وزن 29 كجم فاز محمد محمود الأكوع بالمركز الأول وحل ثانيا ريان غالبوثالثا مكرم الكوماني.

حضر لقاءات البطولة رئيس فرع إتحاد التايكواندو بالمحافظة الكابتن توفيق المرامي

سبـأ
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