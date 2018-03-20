[20/مارس/2018]
الحديدة - سبأ :
كرمت إدارة مستشفى العلفي الجامعي بمحافظة الحديدة اليوم عدد من أطباء وممرضي مركز الأسنان بالمستشفى بمناسبة اليوم العالمي لطب الفم والأسنان.
وفي اليوم التوعوي التثقيفي الذي نظمه مركز الأسنان بالمستشفى تحت شعار "صحة الفم عنوان صحة الجسم"، أكد مدير عام المستشفى الدكتور عبده كاتب، أهمية التوعية بنظافة الفم والأسنان.
وأشار إلى أن تكريم 39 كادر طبي وصحي من العاملين بمركز الأسنان بالمستشفى يسهم في تعزيز وتجويد خدمات هذا التخصص الطبي.
فيما أشار رئيس قسم الأسنان الدكتور فهد القباطي ونائبه الدكتور محمود فرحان إلى أهمية تكريم الكوادر الطبية التخصصية لتحفيزها على بذل المزيد من الجهود.
حضر التكريم نائب مدير عام المستشفى الدكتور عبد السلام الأهدل وعدد من الأطباء والممرضين المختصين بالأسنان.
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