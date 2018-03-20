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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 10:47:51م
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مكون الحراك الجنوبي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي
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مكون الحراك الجنوبي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي
[20/مارس/2018]
صنعاء  - سبأ :

التقى مكون الحراك الجنوبي المشارك بمؤتمر الحوار الوطني اليوم بصنعاء سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة أنتونيا كالفو بويرتا.

جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية في اليمن والصعوبات التي يواجهها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار وما خلفه من مأساة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بالدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.

وفي اللقاء أشار رئيس مكون الحراك خالد باراس إلى دور المكون وما قام به من جهود منذ مؤتمر الحوار الوطني وحتى اليوم.

فيما تطرق غالب مطلق إلى الجهود التي يبذلها مكون الحراك في سبيل معالجة الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن.

من جانبه تطرق الناطق الرسمي لمكون الحراك أحمد القنع إلى الوضع الراهن في اليمن ..مطالبا الاتحاد الأوروبي بالضغط لإيقاف العدوان على اليمن.

كما دعا القنع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى النزول إلى المستشفيات لمعرفة حجم المأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني وما يتعرض له أطفال ونساء اليمن من استهداف.

سبـأ
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