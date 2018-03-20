[20/مارس/2018]
الحديدة - سبأ :
استعرض مدير مكتب التربية بمحافظة الحديدة عمر محمد بحر ورئيسة الفريق المركزي الميداني لقطاع التدريب والتأهيل نجوى العلفي اليوم، ما تم إنجازه من برنامج تنفيذ مقرر التربية العملية لمعلمات الريف السابقات للمرحلة الأخيرة.
وناقش اللقاء الذي حضره رئيس شعبة التدريب والتأهيل أنور الحكيمي ورئيس شعبة التعليم علي سلام، نتائج المتابعة التي استمرت ستة أيام لعدد 42 معلمة في مديريات الخوخة والتحيتا والدريهمي والحجيلة.
وأشاد مدير مكتب التربية ورئيسة الفريق بجهود معلمي ومعلمات الريف بالمحافظة، وكذا إدراك العاملين في القطاع التربوي للتحديات والصعوبات التي تواجههم.
حضر اللقاء مدير إدارة المعاهد فوزي الحكيمي ومدير إدارة المتابعة رمزي الأكحلي ومدير الإعلام التربوي محمد شنيني.
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