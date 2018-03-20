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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 10:05:40م
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محافظ ذمار يلتقي مديرة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان
[20/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :

التقى محافظ ذمار محمد حسين المقدشي بصنعاء اليوم مديرة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان رجاء المصعبي.

استعرض اللقاء جهود المؤسسة في تدريب الشباب في مجال التوعية المجتمعية بمعاير أسفير والترتيب لإنشاء مركز للعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.

وأشاد المحافظ المقدشي بجهود المؤسسة في تعزيز قدرات الشباب وتدريبهم في مجالات مواجهة الكوارث والتعامل معها وفق معايير اسفير.

وأشار إلى استعداد المحافظة توفير أرض مناسبة لإنشاء مركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.. لافتا إلى أهمية إعداد الدراسات والخطط اللازمة لتقديمها للمنظمات المانحة لايجاد التمويل لهذا المشروع النوعي.

حضر اللقاء عضو محلي المحافظة أحمد الورقي ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير فرع هيئة مياه الريف صالح الفلاحي ومستشار المحافظ محمد جميزة.

سبـأ
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