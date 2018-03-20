اجتماع اللجنة الوزارية للتحضير لفعالية إحياء الذكرى الثالثة للصمود

صنعاء - سبأ :

ناقشت اللجنة الوزارية للإعداد والتحضير للفعالية الوطنية لإحياء الذكرى الثالثة للصمود في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الدولة لشؤن مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقه، المواضيع والمحاور المرتبطة بالفعالية الكبرى والمؤتمر الوطني المقرر انعقاده بالمناسبة.

وتدارس الاجتماع مشروع وثيقة تنفيذية تنظيمية للمؤتمر الوطني الموسع حول تداعيات العدوان على ابيمن ومآلاته تحت عنوان " ثلاث سنوات من العدوان على اليمن – مآثر الصمود واستحقاقات العدالة الدولية " .

واشتملت الوثيقة على عدد من المحاور منها الحقوقي التوثيقي، القانوني، الاقتصادي فالمحور السياسي، وصولا إلى المحور الأخير الذي سيتضمن مخرجات المؤتمر الذي سيضم وثيقة سياسية – قانونية والبيان الختامي الذي سشتمل على توصيات ومقررات المؤتمر .

واطلع الاجتماع على عدد من أوراق وتقارير وخطط العمل المقدمة من قبل بعض الوزارات والجهات ذات العلاقة المتصلة بالمؤتمر من كافة الجوانب التنظيمية والاشرافية والفنية والخدمية .

وأكدت اللجنة على بقية الجهات والوزارات ذات الصِّلة سرعة تقديم تقاريرها وأوراق العمل والبيانات كل فيما يخصها وذلك لتضمينها في عمل اللجنة ومخرجاتها .

وجرى في الاجتماع تشكيل وتوزيع اللجان والفرق على المحاور والمهام التنظيمية الإشرافية والخدمية والأكاديمية.

[20/مارس/2018]سبـأ