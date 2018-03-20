محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس اللوردات البريطاني يكرم مديرة العون المباشر باليمن لندن - سبأ :

كرّم مجلس اللوردات البريطاني صانعة الأمل المتخصصة في مجال العمل الإنساني مديرة مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي العسعوسي .



وتسلمت العسعوسي درعاً من مجلس اللوردات البريطاني في حفل الصداقة الإنسانية الذي نظمه المجلس بالعاصمة البريطانية لندن نهاية الأسبوع الماضي لتكريم أكثر من 20 من رواد العمل الخيري الإنساني في الكويت.



ووفقاً لبيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، فقد تم تكريم العسعوسي باعتبارها من الشخصيات المؤثرة في مجال العمل الخيري الإنساني.



وأوضح البيان أن معالي العسعوسي وهبت حياتها للعمل الإنساني في اليمن منذ ما يقارب 11 عاماً، ولم تدّخر جهداً أو وقتاً أو مالاً لمساعدة الآخرين عبر مجموعة متنوعة من المشروعات الإنسانية التي ساعدت المجتمعات المحرومة وساهمت في تنميتها .



وأشار إلى أن العسعوسي وصلت إلى أكثر من مليون إنسان بمشروعاتها الإنسانية الإغاثية والخدمية والتنموية المستدامة، التي بلغت خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة 109 مشاريع.



وذكر البيان أن العسعوسي تولت إدارة مكتب جمعية العون المباشر في اليمن نهاية العام 2015م كأول امرأة تدير مكتباً خارجياً للجمعية منذ تأسيسها.



وعبرت مديرة مكتب جمعية العون المباشر عن اعتزازها بهذا التكريم مع عدد من رموز وقيادات العمل الإنساني.. مؤكدة مضيها في رسالتها الإنسانية لمساعدة المحتاجين والمنكوبين والعمل من أجل مكافحة الجهل والفقر والمرض ونقل تجاربها إلى الآخرين.



وقالت " تبقى السعادة في مجال التطوع والعطاء والعمل من أجل الإنسان أياً كان دون تمييز".

سبـأ [20/مارس/2018]سبـأ