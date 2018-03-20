محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ريمة يدعو المنظمات الدولية إلى تكثيف انشطتها الاغاثية في ريمة ريمة - سبأ :

دعا محافظ ريمة حسن عبدالله العمري ، المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى تكثيف انشطتها وبرامجها الاغاثية والانسانية والخدمية والصحية في محافظة ريمة.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم لعدد من الجهات الداعمة والمنظمات المانحة بفروع مكاتبها في محافظتي الحديدة وريمة.



و ناقش المحافظ العمري في لقائه بمسؤول منظمة اليونيسيف بالحديدة وريمة عدنان عبدالفتاح ، انشطة المنظمة ودورها في مساندة جهود المكاتب الخدمية بالمحافظة .



فيما استعرض لقاء مماثل مع مسؤولي مكتب منظمة الصحة العالمية بالحديدة وريمة إمكانية دعم ومساهمة المنظمة لقطاعي المياه والصحة بالمحافظة، ، واحتواء ما تسببه العدوان من كارثة صحية وانتشار للأمراض والأوبئة ومنها الكوليرا والدفتيريا.



وثمن المحافظ العمري دعم المنظمات لليمن ، داعيا إلى مضاعفة جهودها وأنشطتها في ريمة والمساهمة في معالجة مشروع الصرف الصحي بعاصمة المحافظة الذي تعثر تنفيذه جراء السيول .



في غضون ذلك استعرض المحافظ العمري مع مسؤول الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي الحديدة وريمة علي الكمالي ، المشاريع المدرجة في برامج الصندوق ومشروع الاشغال العامة لمحافظة ريمة للعام الجاري 2018م ، والسبل الكفيلة باستكمال مشروع الصرف الصحي بعاصمة المحافظة .





واشار المحافظ إلى اهمية ان تفي المشاريع المدرجة بالاحتياجات الطارئة للمحافظة وتسهم في تبني مشاريع تلامس احتياجات المجتمعات المحلية لاسيما تنفيذ مشاريع السقايات الصغيرة للمواطنين ورص الطرق والاماكن المستهدفة .



واشاد العمري بالدور البارز للصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم جهود التنمية في مختلف القطاعات .. لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود بين كلا من الصندوق الاجتماعي ومشروع الاشغال العامة وبقية المكاتب التنفيذية للإسهام في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة الى تلبية الاحتياجات الملحة لأبناء المحافظة .

سبـأ [20/مارس/2018]سبـأ