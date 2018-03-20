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رئيس الوزراء يستقبل المدير الإقليمي لليونسيف
[20/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابلار، الذي يزور بلادنا حاليا .

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤن الخدمات محمود الجنيد ووزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والصحة العامة الدكتور محمد بن حفيظ والدولة رضية عبدالله والممثلة المقيمة لليونيسف في اليمن ميرتشل ريلانيو، جرى مناقشة الأوضاع الإنسانية في اليمن وما تشهده من تأزيم بفعل استمرار العدوان والحصار خاصة على قطاع الطفولة حيث وصلت نسبة انعدام الغذاء في أوساط هذه الشريحة إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة.

وتناول اللقاء الدور الإنساني الكبير لليونيسيف خاصة في قطاعي الصحة العامة والتربية والتعليم والطفولة بشكل عام، والإسناد الذي تقدمه لقطاع الطب الوقائي سيما تجاه الأوبئة التي ظهرت خلال العدوان كالكوليرا والدفتيريا.

كما تطرق اللقاء موضوع الدفعة الثانية من إعاشات الضمان الاجتماعي الممولة من قبل البنك الدولي عبر اليونسيف والمقرر البدء في صرفها خلال الأسبوع المقبل .

ورحب رئيس الوزراء بزيارة المدير الإقليمي لليونسيف .. مشيدا بالجهود الإنسانية التي تقوم بها اليونسيف لخدمة الطفولة والتخفيف من وطأة المأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار على مدى ثلاث سنوات.

ونوه بدور اليونسيف كوسيط في عملية صرف مستحقات الضمان الاجتماعي الدفعة الأولى والدفعة الثانية بما يمثله من عمل إنساني من شأنه التخفيف عن المستفيدين منها.

وأكد الدكتور بن حبتور أن هذه الأعمال الإنسانية التي تقوم بها اليونيسف وغيرها من المنظمات الإنسانية محل تقدير وامتنان المواطن اليمني قبل الأجهزة المعنية الذي يعيش آثار المأساة الإنسانية الراهنة وهو يتطلع نحو المستقبل.

وأشار إلى أهمية اللقاحات المقدمة من قبل اليونسيف للتحصين ضد الكوليرا .. مؤكداً أن حملة التشويه التي تتعرض لها وزارة الصحة بسبب اللقاحات الطبية تتطلب التوعية بأهمية اللقاحات بمختلف الوسائل المتاحة وخلق المناصرة لها في أوساط المجتمع .

واعتبر أن الطب الوقائي واحدا من الأعمال الصحية والعلاجية المهمة لتلافي انتشار الأمراض .. مذكرا بهذا الخصوص بالآثار الإيجابية التي حققتها حملات التحصين في العقود الماضية وخاصة إعلان اليمن خالية من العديد من الأمراض المزمنة ومنها شلل الأطفال.

بدوره نوه المدير الإقليمي لليونسيف، بالتعاون والالتزام المسؤول لحكومة الإنقاذ الوطني في تسهيل نشاط العمل الإنساني .. مؤكداً أن اليونسيف مقبلة على زيادة دعمها الإنساني وذلك بما ينسجم وتعاظم الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في اليمن.

وقال " سنرفع من مستوى دعمنا سواء في قطاع الصحة أو التغذية وسنساند الجهود المشجعة على الالتحاق بالتعليم ".. مثمنا الدعم السياسي المتنامي الذي لمسه لإسناد العمل الإنساني خلال زيارته الراهنة وما يمثله من أهمية على استقرار وزيادة حجم الدعم الإنساني للشعب اليمني في مختلف المجالات.

سبـأ
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