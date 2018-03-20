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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 08:12:47م
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وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :

نظم عدد من الطلاب والطالبات اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء للمطالبة بإيقاف العدوان ورفع الحصار.

وحمل الطلاب والطالبات في الوقفة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مسئولية استمرار دول العدوان في ارتكاب المجازر اليومية بحق اليمنيين وتدمير البنى التحتية وكافة مقومات الحياة بما فيها المدارس والمنشآت التعليمية.

وجددوا استنكارهم لصمت العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إزاء ما يرتكبه العدوان من جرائم وحرب إبادة بحق الشعب اليمني وكذا ما يفرضه من حصار بري وبحري وجوي منذ ثلاثة أعوام .

وطالب بيان صادر عن الوقفة الأمم المتحدة الوفاء بتعهداتها في تسليم مرتبات موظفي الدولة والعمل على توفير السكن ومرافق الصحة والتعليم للمتضررين جراء العدوان .

سبـأ
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