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وزير الداخلية يلتقي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
[20/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :

التقى وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماورى اليوم بصنعاء رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنطونيا كالفو بويرتا والوفد المرافق لها.

ناقش اللقاء، جوانب التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن لتسهيل مهامها أنشطتها في مختلف الجوانب وفي مقدمتها المجالات الإنسانية.

وفي اللقاء أكد وزير الداخلية حرص الجهات المعنية والأجهزة الأمنية على تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بما يضمن حرية تحركها ووصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها فضلا عن توفير الحماية اللازمة لشاحنات الإغاثة الإنسانية .

ولفت إلى الحرص على تواجد المنظمات الدولية في اليمن لتكون خير شاهد على جرائم العدوان والكارثة الإنسانية التي تسبب بها .. مشيرا إلى أن دول العدوان وأدواتها يمنعون وصول المنظمات الدولية وكوادرها والإعلاميين، حتى لا تنكشف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان يوميا بحق الشعب اليمني.

وفيما يتعلق بموضوع الأسرى.. أشار الوزير الماوري إلى أنه يتم معاملة أسرى العدوان والمرتزقة كضيوف، ولا يمكن الإساءة إليهم أو معاملاتهم خلاف المعايير الإنسانية .. وقال " المشكلة تكمن في معاملة العدوان والجماعات الإرهابية التي تقاتل في صفوفه مع أسرانا، والذي وصل بهم الحال لإحراق وذبح بعض الأسرى ودفن بعضهم أحياء مقيدين، وتعذيب البعض، بشكل علني يتم تصويره من قبلهم ونشره ".

واستعرض ما تقوم به السعودية من تهجير جماعي للمغتربين اليمنيين، والتعامل المهين معهم بما يتنافى مع أبسط القيم الإنسانية .

وأطلع وزير الداخلية رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها على حجم الدمار في البنية التحتية الذي خلفه العدوان بالإضافة إلى استهدافه للمدنيين من النساء والأطفال بوحشيه.

وجدد وزير الداخلية التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني.

من جانبها أشادت رئيسة بعثة الأوروبي بمستوى الأداء الأمني والإستقرار الملحوظ في المناطق الواقعة في إطار المجلس السياسي الأعلى .. لافتة إلى أن الكوادر الأمنية بحكومة الإنقاذ أقوياء في محاربة الإرهاب وتعزيز السكينة العامة والحفاظ على الأمن.

حضر اللقاء رئيس جهاز الأمن القومي اللواء عبدالرب جرفان ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء دكتور عبدالقادر الشامى ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي ومساعد وزير الداخلية لشؤون التعاون الدولي اللواء علي الشرفي وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن يرما ماريا جوس فان يو وسفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى بلادنا كريستيان تيستوت ورئيس القسم السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي ريكاردو فيلا.

سبـأ
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