محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض دراسات مشاريع خدمية لصندوق النظافة والتحسين بحجة حجة -سبأ:

استعرض اجتماع عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي عددا من الدراسات المقدمة من صندوق النظافة والتحسين بشأن تنفيذ مشاريع خدمية تهدف إلى تحسين وتجميل المدينة و المعدة من قبل مؤسسة الإبداع للتنمية وحماية البيئة.



وفي الإجتماع الذي ضم مسئولي صندوق النظافة ومؤسسة الإبداع، و حضره مدير مديرية مدينة حجة الدكتور أحمد نصار ، ثمن المحافظ الصوفي جهود صندوق النظافة والتحسين وما حققه من نتائج طيبة في الشهرين الماضيين من خلال ما نفذه من حملات نظافة وإزالة للنفايات ومخلفات البناء العشوائي.



وأكد الصوفي دعم قيادة المحافظة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يعتزم الصندوق تنفيذها نظرا لإرتباط تلك الأنشطة والمشاريع بحياة المواطنين بصورة عامة وتستهدف بصورة خاصة تجميل المحافظة وإبراز الوجه الحضاري لها.



وأشاد بالجهود التي بذلت في سبيل اعداد تلك الدراسات .. موجها قيادة صندوق النظافة والتحسين بالتواصل مع فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية لبحث امكانية تبني الصندوق لأي مشاريع اضافة إلى تسويق تلك المشاريع بين المنظمات المانحة وبما يسهل من ايجاد التمويلات اللازمة لتنفيذها.



من جهته، استعرض المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد محمد الكحلاني المشاريع التي تضمنتها تلك الدراسات و التي يعتزم الصندوق تنفيذها مستقبلا في إطار توجهاته وخططه الرامية إلى إبراز الوجه الحضاري لمدينة حجة.



وأوضح الكحلاني أن تلك المشاريع تتركز حول معالجة الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار، وإنارة الشوارع الرئيسية و الفرعية والأحياء ، وترقيم الحارات والمنازل والشوارع العامة وبناء نافورة جديدة لجولة العذرة ، وإنشاء استراحات في الطرق ،إضافة إلى القيام بتوعية طلاب المدارس بأهمية النظافة و تدوير المخلفات.

سبأ [20/مارس/2018]سبأ