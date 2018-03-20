[20/مارس/2018]
صنعاء- سبأ :
تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار اليوم سير العملية التعليمية بمديريتي خولان ومناخة.
واطلع الوكيل دحان على سير العملية التعليمية في عدد من المدارس بمنطقة بني شداد بمديرية خولان، فيما اطلع مدير مكتب التربية على مستوى انضباط الكادر التعليمي بمدارس مناخه.
وأكد دحان وعمار الحرص على إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الصعبة .. معتبرين استمرارية العملية التعليمية احد أنواع الصمود في مواجهة العدوان..مثمنين انضباط المعلمين والمعلمات وحرصهم على مواصلة واجبهم في أداء رسالة التعليم.
ودعا مجالس الآباء والشراكة المجتمعية دعم المسيرة التربوية والمساهمة في دعم الكادر التعليمي سيما في ظل الحرب الاقتصادية الشرسة التي تشنها دول العدوان على اليمن.
سبأ