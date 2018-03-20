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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 07:18:49م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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وقفات احتجاجية بمدارس محافظة صنعاء تندد بجرائم العدوان
[20/مارس/2018]
صنعاء- سبأ:
نظمت مدراس محافظة صنعاء اليوم ، وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي الامريكي الغاشم .

وناشد المشاركون في الوقفات التي أقيمت بمديريات بني حشيش وهمدان وبني مطر والحيمتين وسنحان وبني بهلول ونهم ، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته في الضغط على تحالف العدوان بإيقاف عدوانه العبثي على اليمن أرضا وإنسانا.

واعتبروا السكوت عن الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان بحق الابرياء من ابناء الشعب اليمني على مدى ثلاث سنوات ، جريمة تفوق في بشاعتها مجازر التحالف .

واكدوا استمرارهم في الصمود ومواصلة العملية التعليمية مهما تمادى العدوان في مجازره وجرائمه البشعة .

سبأ
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