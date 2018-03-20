[20/مارس/2018]
صنعاء- سبأ:
نظمت مدراس محافظة صنعاء اليوم ، وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي الامريكي الغاشم .
وناشد المشاركون في الوقفات التي أقيمت بمديريات بني حشيش وهمدان وبني مطر والحيمتين وسنحان وبني بهلول ونهم ، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته في الضغط على تحالف العدوان بإيقاف عدوانه العبثي على اليمن أرضا وإنسانا.
واعتبروا السكوت عن الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان بحق الابرياء من ابناء الشعب اليمني على مدى ثلاث سنوات ، جريمة تفوق في بشاعتها مجازر التحالف .
واكدوا استمرارهم في الصمود ومواصلة العملية التعليمية مهما تمادى العدوان في مجازره وجرائمه البشعة .
سبأ