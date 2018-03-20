[20/مارس/2018]
صنعاء- سبأ:
ناقش إجتماع اليوم سير أعمال مكتب أشغال مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الأشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الأعوج ومدير مديرية بني مطر عبداللطيف اللمذي الصعوبات التي تواجه العمل والمعالجات المناسبة لحلها وتجاوزها.
واستعرض خطة العام الجاري ومصفوفة الاجراءات والخطط الفنية لتطوير الأداء وإيقاف المخالفات والبناء العشوائي وتنمية الإيرادات سيما في ظل الظروف التي تمر بها اليمن.
وشدد الاجتماع الذي حضره أعضاء السلطة المحلية ببني مطر وعدد من مدراء الادارات المختصة بمكتب الأشغال بالمحافظة علی سرعة إعداد آلية لمعالجة الصعوبات وإيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بالتخطيط والمخططات وتوفير المتاح من الاحتياجات الفنية والمادية.
سبأ