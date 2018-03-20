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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 07:18:49م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
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فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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  محلي
مناقشة سير عمل مكتب أشغال مديرية بني مطر
[20/مارس/2018]
صنعاء- سبأ:
ناقش إجتماع اليوم سير أعمال مكتب أشغال مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الأشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الأعوج ومدير مديرية بني مطر عبداللطيف اللمذي الصعوبات التي تواجه العمل والمعالجات المناسبة لحلها وتجاوزها.

واستعرض خطة العام الجاري ومصفوفة الاجراءات والخطط الفنية لتطوير الأداء وإيقاف المخالفات والبناء العشوائي وتنمية الإيرادات سيما في ظل الظروف التي تمر بها اليمن.

وشدد الاجتماع الذي حضره أعضاء السلطة المحلية ببني مطر وعدد من مدراء الادارات المختصة بمكتب الأشغال بالمحافظة علی سرعة إعداد آلية لمعالجة الصعوبات وإيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بالتخطيط والمخططات وتوفير المتاح من الاحتياجات الفنية والمادية.

سبأ
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