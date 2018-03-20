[20/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية مارس 2018م.
وعبر الرئيس الصماد عن أحر التهاني والتبريكات للرئيس بوتين بهذا الفوز الذي عكس ثقة الشعب الروسي بقيادته التي حقق في ظلها إنجازات ملموسة في مختلف المجالات وخاصة المجال الاقتصادي .
وقال " إننا في اليمن قيادة وحكومة وشعبا لعلى ثقة في أن بلدكم الصديق سيشهد خلال المرحلة المقبلة نقلة نوعية في تعزيز النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية وما شهدته من تحولات كبيرة ليس على المستوى الداخلي فحسب وإنما على المستوى الخارجي أيضا، بحيث أصبحت روسيا الاتحادية تمثل رقما صعبا في السياسة الدولية ".
وأضاف " نحن على ثقة أن روسيا الاتحادية كونها إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، سيكون لها دور إيجابي في إحلال السلام في اليمن، والدفع بالمجتمع الدولي إلى تحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني ويصون وحدته وسلامة أراضيه فضلا عن تحقيق الأمن والسلم الدوليين ".
وأعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن تمنياته للشعب الروسي الصديق إضطراد التقدم والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس فلادمير بوتين.
سبأ