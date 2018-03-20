[20/مارس/2018]
حجة -سبأ:
أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة حجة اليوم عن 19 من المغرر بهم على ذمة مساندة العدوان السعودي الأمريكي.
وخلال الإفراج التي حضرها مدير جهاز الأمن السياسي بالمحافظة العميد محمد القاسمي ومدير أمن المحافظة العميد عبدالله الطاووس .. دعا المحافظ هلال عبده الصوفي المغرر بهم إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.
وطالب المغرر بهم بالإستفادة من قرار العفو الصادر عن المجلس السياسي الأعلى والعودة كمواطنين صالحين إلى جانب الوطن في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .
فيما عبر المفرج عنهم عن إمتنانهم للقيادة السياسية وحرصها على الإفراج عنهم من خلال تنفيذ قرار العفو .. مؤكدين وقوفهم إلى جانب الوطن في مواجهة العدوان والدفاع عن سيادته واستقلاله.
سبأ