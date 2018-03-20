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اجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس النواب لقيادات وكوادر وموظفي المجلس
[20/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
عقد بمجلس النواب اليوم اجتماعا برئاسة نائب رئيس المجلس للشؤون التنظيمية والفنية عبد السلام صالح هشول زابية ضم قيادات وكوادر وموظفي مجلس النواب .

وفي الاجتماع نوه نائب رئيس المجلس بجهود قيادات وكوادر وموظفي المجلس وتفانيهم في العمل من خلال التزامهم بالدوام الرسمي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.. معتبرا ذلك جبهة صمود في مواجهة العدوان.

وهنأ موظفات البرلمان بمناسبة عيد الأم 21 مارس واليوم العالمي للمرأة .. محييا صمود المرأة اليمنية التي مثلت جبهة قوية في وجه العدوان ووقوفها إلى جانب أخيها الرجل في أصعب الظروف التي تمر بها البلاد.

وقال " نحن في مجلس النواب لابد أن نكون قدوة لغيرنا في تطبيق اللوائح والقوانين لأننا الجهة المسئولة عن التشريع والرقابة وأن نكون أكثر التزاماً وتطبيقاً لها ".

واستعرض الصعوبات التي تواجه الشعب اليمني جراء العدوان وما يفرضه من حصار بري وبحري وجوي بالإضافة إلى سيطرة تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقته على موارد الدولة " .. مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحسين أداء العمل فضلا عن تطبيق قانون التدوير الوظيفي.

كما أكد نائب رئيس مجلس النواب ضرورة الاستفادة من مكتب مستشاري المجلس وخبراتهم من خلال توزيعهم على اللجان كل بحسب خبرته وتخصصه .. حاثا الأمانة العامة وقيادات العمل الإداري والفني بالمجلس على تقديم الآراء والمقترحات والخطط القابلة للتنفيذ ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

فيما أشار عدد من موظفي المجلس إلى أهمية الالتزام الوظيفي والعمل على تحسين الأداء وبناء القدرات وإعادة توزيع الكادر الوظيفي بحسب التخصص.

حضر اللقاء أمين عام مجلس النواب عبد الله أحمد صوفان والأمين العام المساعد أحمد محمد الخاوي.

سبأ
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