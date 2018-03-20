[20/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
اختتمت اليوم بمحافظة صنعاء الدورة التدريبية للمتطوعين الصحيين المجتمعيين في مجال التغذية والتثقيف الصحي والدعم النفسي الاجتماعي.
هدفت الدورة التي نظمها مكتب الصحة العامة بالمحافظة بتمويل منظمة أطباء العالم الفرنسية بالتعاون مع المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي واستمرت 11 يوماً إلى تأهيل وتنمية قدرات 20 متطوعاً ومتطوعة من مديرية الحيمة الداخلية في مجالات الإعلام والتثقيف الصحي.
وفي الاختتام ثمن نائب مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبدالكريم غبش دور منظمة أطباء العالم الفرنسية في دعم الدورات التأهيلية للارتقاء بمستوى الأداء الصحي.
وحثا المشاركين على تطبيق ماتلقوه في الواقع العملي لتحقيق الأهداف المنشودة ورفع الوعي الصحي في أوساط المجتمع .
سبأ