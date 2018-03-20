[20/مارس/2018]
المحويت-سبأ:
أطلع رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ ضيف الله الشامي اليوم على سير العمل بمكتبي الوكالة والإعلام بمحافظة المحويت.
واستمع الشامي من مدير عام فرع الوكالة بالمحويت جميل القشم إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بتجاوزها ومواصلة الأداء الصحفي لتغطية مختلف الأنشطة والفعاليات بالمحافظة.
وأشاد بالجهود التي يبذلها مكتب الوكالة والأداء المهني النوعي والحرص على المواكبة الصحفية لكافة أنشطة محافظة المحويت رغم الظروف التي يمر بها الوطن .
وحث رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ، مدير وكوادر المكتب على الاستمرار في تطوير الأداء المهني ..لافتا إلى أن الظروف الراهنة تستلزم تظافر جهود كافة الإعلاميين لمواجهة العدوان وفضح جرائمه.
كما أطلع الشامي على سير العمل في مكتب الإعلام بمحافظة المحويت واستمع من مدير المكتب علي الأهجري إلى شرح عن النشاط الإعلامي بالمحافظة ودور المكتب في تعزيز التواصل والتنسيق الإعلامي لإقامة مختلف الفعاليات.
سبأ