الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى. استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل. البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة". فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.