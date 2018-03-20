[20/مارس/2018]
عمران-سبأ:
نظم أبناء مديريتي المدان والسود بمحافظة عمران ، اليوم ، وقفة احتجاجية تدشينا للعام الرابع من الصمود أمام العدوان الأمريكي السعودي الغاشم.
وجدد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية التي حضرها قيادة السلطة المحلية وعدد من الشخصيات الاجتماعية استمرارهم في النفير العام ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال.
واستنكروا استمرار العدوان وارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني في ظل صمت دولي مخزي وفاضح .. مؤكدين أن تلك الجرائم لن تزيدهم إلا ثباتا وتحديا في مواصلة قتال الأعداء ودحرهم من كل شبر في الوطن.
مشددين على تعزيز عوامل الصمود والصبر في مواجهة العدوان سيما وشعب اليمن العظيم يجسد صموده للعام الرابع.
مشيرين إلى أن هذا العام عام الانتصارات والمتغيرات التي يصنعها رجال الجيش واللجان الشعبية كون العدوان ومرتزقته يمر اليوم في أضعف مراحله، داعين كل أبناء الشعب اليمني للنفير العام والتحرك نحو رفد الجبهات بالرجال والأموال.
وحيا المشاركون رجال الرجال المجاهدين في كل جبهات العزة والشرف الذائدين عن الوطن وترابه.
سبأ