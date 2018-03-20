[20/مارس/2018]
البيضاء-سبأ:
وزعت مؤسسة بنيان التنموية 708 سلات غذائية على الأسر المحتاجة والمعوزة في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء ضمن مشروع أغنياء من التعفف .
وأوضح بيان صادر عن المؤسسة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية التوزيع شملت الأسر الفقيرة و الأشد احتياجاً في كافة عزل المديرية وفقاً لآلية المؤسسة في إيصال السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين .
وأشار إلى أن المؤسسة أنهت عملية التوزيع بمديريات الزاهر وذي ناعم والقريشية وولد ربيع وناطع ونعمان وصباح والعرش ومكيراس ، فيما تستعد لإطلاق التوزيع في مديرية الملاجم والسوادية خلال الأيام القادمة .
ولفت البيان أن المؤسسة تستهدف توزيع 15 ألف سلة غذائية في مديريات المحافظة .
سبأ