ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 06:59:11م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
وقفات احتجاجية بمدارس محافظة صنعاء تندد بجرائم العدوان
مناقشة سير عمل مكتب أشغال مديرية بني مطر
الرئيس الصماد يهنئ الرئيس بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية
الإفراج عن 19 من المغرر بهم على ذمة مساندة العدوان بحجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
يورستات: 650 ألف شخص تقدموا بطلبات للجوء للاتحاد الأوروبي العام الماضي
[20/مارس/2018]
لوكسمبورج- سبأ:
قال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يورستات) اليوم الثلاثاء، إن 650 ألف شخص سعوا للجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2015، عندما بلغ عدد طالبي اللجوء 26ر1 مليون شخص.

وأوضح المكتب في بيان له أن العدد، الذي يضم طالبي اللجوء لأول مرة، يشمل أكثر من 100 ألف سوري و 47500 عراقي و 43600 أفغاني.

وتقدم نحو 30 في المائة للجوء في ألمانيا، تليها إيطاليا بنسبة 20 في المائة وفرنسا بنسبة 14 في المائة ثم اليونان بنسبة 9 في المائة.

وتم تسليم أكثر من 30 ألف طلب لجوء في إسبانيا عام 2017، بزيادة بنسبة 96ر في المائة مقارنة بعام 2016، وعلى العكس، انخفض عدد طلبات اللجوء في ألمانيا بنسبة 73 في المائة مقارنة بعام 2016م.

وأشار المكتب إلى أنه مازال يتم النظر في نحو مليون طلب لجوء، وتمثل ألمانيا 48 في المائة من إجمالي الطلبات.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
اكتشاف ميناء أثري عمره 4000 عام بمنطقة الرافدين بالعراق
مستوطنون صهاينة يعتدون على تلاميذ جنوب الخليل بالضفة الغربية
المحكمة الجنائية الدولية: انسحاب الفلبين لن يؤثر على التحقيقات بشأنها
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو (15) فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية في مايو 2019م
الجعفري: إلغاء جلسة مجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سورية رسالة سياسية مهمة للدول الغربية التي تحاول التلاعب بالمجلس
العفو الدولية: قوات الأمن النيجيرية تلقت تحذيرات قبل خطف الفتيات لكنها تقاعست
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
كاليدونيا الجديدة تنوي الاستقلال عن فرنسا
روسيا تنتقد الانحياز الأوروبي إلى جانب بريطانيا

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على خميس بني سعد بالمحويت
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بيت الفقيه بالحديدة
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية كتاف بصعدة
[20/مارس/2018]
العدوان يستهدف محافظات حجة والبيضاء وصعدة بالغارات والقصف الصاروخي والمدفعي
[20/مارس/2018]
وقفات بمدرية أرحب في الذكرى الثالثة من الصمود
[19/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by