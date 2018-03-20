عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل يورستات: 650 ألف شخص تقدموا بطلبات للجوء للاتحاد الأوروبي العام الماضي لوكسمبورج- سبأ:

قال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يورستات) اليوم الثلاثاء، إن 650 ألف شخص سعوا للجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2015، عندما بلغ عدد طالبي اللجوء 26ر1 مليون شخص.



وأوضح المكتب في بيان له أن العدد، الذي يضم طالبي اللجوء لأول مرة، يشمل أكثر من 100 ألف سوري و 47500 عراقي و 43600 أفغاني.



وتقدم نحو 30 في المائة للجوء في ألمانيا، تليها إيطاليا بنسبة 20 في المائة وفرنسا بنسبة 14 في المائة ثم اليونان بنسبة 9 في المائة.



وتم تسليم أكثر من 30 ألف طلب لجوء في إسبانيا عام 2017، بزيادة بنسبة 96ر في المائة مقارنة بعام 2016، وعلى العكس، انخفض عدد طلبات اللجوء في ألمانيا بنسبة 73 في المائة مقارنة بعام 2016م.



وأشار المكتب إلى أنه مازال يتم النظر في نحو مليون طلب لجوء، وتمثل ألمانيا 48 في المائة من إجمالي الطلبات.

سبأ [20/مارس/2018]سبأ