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لقاء موسع بمديرية شعوب يناقش الترتيبات للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود
[20/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقش لقاء موسع بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود عباد، نشاط ومهام لجان الحشد والتحضيرات الجارية للمشاركة بأحياء ذكرى مرور ثلاث أعوام من الصمود في وجه العدوان .

وفي اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الأمانة المساعد هاشم الوزير.. أكد عباد أهمية الحشد للمشاركة في هذا اليوم بمرور ثلاث أعوام على الصمود في مواجهة العدوان .

وأشار أمين العاصمة، إلى ضرورة الحشد والمشاركة الفاعلة وفاءً وإجلالاً لدماء الشهداء والجرحى وما بذلوه من تضحيات دفاعاً عن عزة وكرامة الشعب اليمني وسيادة الوطن .

ودعا أبناء مديرية شعوب ومديريات أمانة العاصمة إلى ضرورة المشاركة والخروج الكبير في يوم ٢٦ مارس الذي يمثل علامه فارقة في تاريخ الشعب اليمني الذي سطر أروع ملاحم الصمود والثبات دفاعا عن الوطن في مواجهة قوى الاستكبار.

فيما أكد نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي ومديرية مديرية شعوب مهدي عرهب، على أهمية مضاعفة الجهود والحشد في هذه الفعالية ورفد الجبهات بالمال والرجال .

حضر اللقاء أمين عام المجلس المحلي بمديرية شعوب محمد الحضرمي واعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب وعدد من المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية بالمديرية .

سبأ
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