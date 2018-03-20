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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 06:59:11م
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تدشين مشروع توزيع أدوات نظافة وأدوية لنزلاء إصلاحية عمران
[20/مارس/2018]
عمران-سبأ:
دشن محافظ عمران اليوم الدكتور فيصل جعمان مشروع حملة توعية وتوزيع أدوية وحقائب نظافة لنزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة مقدمة من مؤسسة الشفاء للتنمية وبدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبتعاون وزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح.

وفي التدشين، أشار أمين عام المحافظة صالح المخلوس ومدير عام أمن المحافظة العميد محمد المتوكل إلى أن هذه المواد والمتطلبات ستسهم في تخفيف معاناة نزلاء الإصلاحية .. مشيدا باللفتة الإنسانية للمؤسسة لفئة السجناء لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

من جهته، أوضح رئيس مؤسسة الشفاء للتنمية علي قاسم القطابري أن المشروع يهدف إلى تحسين الوضع الصحي للسجون والسجناء مما يسهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وكذا الاسهام في التوعية والتثقيف الصحي وتوفير مستلزمات النظافة الشخصية.

وأشاد بتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تسهيل عمل المشروع في تقديم خدماته التي تشمل توفير أدوية ومستلزمات طبية وحقائب صحية، وكذا توفير العلاجات لأصحاب الأمراض المزمنة وتنفيذ حملات طبية وتوعوية للمعاينة ومعالجة السجناء والمعالجة السلوكية والنفسية للسجناء والسجينات والسجناء الاحداث وخلق جو صحي للحد من انتشار الامراض والأوبئة.

حضر التدشين رئيس جهاز الامن السياسي العميد محمد الشتوي ورئيس الاصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد حزام البناء.

سبأ
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