عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اكتشاف ميناء أثري عمره 4000 عام بمنطقة الرافدين بالعراق روما- سبأ:

كشفت بعثة أثرية إيطالية- عراقية في منطقة الرافدين، عن أنقاض ميناء أثري يعود للحضارة السومرية ويبلغ عمره 4000 عام، ليتوصلوا بذلك إلى اكتشاف أثري ضخم من الممكن أن يقدم رؤى جديدة بشأن أقدم حضارات العالم.



وذكرت وسائل الإعلام العراقية أن السومريون كانوا قد استقروا في بلاد الرافدين قبل أكثر من 6000 عام، واخترعوا الكتابة والعجلة والحرث والري واليوم المؤلف من 24 ساعة وأول دول مؤلفة من مدينة.



وقال كل من ليسيا رومانو وفرانكو داجوستينو، من جامعة سابيينزا في روما، وهما عضوان مشاركان في قيادة البعثة الاثرية، اليوم الثلاثاء: إنهما اكتشفا أحد الموانئ السومرية القديمة بمنطقة أبو طبرية، وهو موقع صحراوي يقع على بعد حوالي 7 كيلومترات جنوب مدينة الناصرية، أي 375 كيلومترا جنوب العاصمة بغداد.



وأضافا في بيان مشترك: "إنه أحدث ميناء قديم يتم اكتشافه في العراق حتى الان، منذ أن تم التحقيق بشأن بقايا ميناء يقع في (منطقة) أور القريبة، ولكن عمره حوالي 2000 عام (فحسب)".



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن داجوستينو، قوله: يشير الاكتشاف إلى أن دول المدن السومرية ظلت مرتبطة بدلتا نهري دجلة والفرات حتى وقت أطول أكثر مما كان يعتقد من قبل.

سبأ [20/مارس/2018]سبأ