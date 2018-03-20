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اجتماع أمني بحجة يناقش الخطة الأمنية للعام 2018م
[20/مارس/2018]
حجة -سبأ:
أكد إجتماع أمني بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، أهمية اضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة.

وشدد الإجتماع الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد عبدالله الطاووس ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث علان فضائل وقادة الوحدات الأمنية على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الخطط الأمنية المقرة من وزارة الداخلية، بما فيها خطة تأمين الحشود الجماهيرية المشاركة في فعالية مرور ثلاثة أعوام من العدوان بصنعاء.

وأكد المجتمعون ضرورة تعزيز التعاون القائم بين الأجهزة والإدارات الأمنية والسلطة المحلية وكذا بين المواطنين والأجهزة الأمنية .

وفي الإجتماع أكد المحافظ الصوفي أهمية اضطلاع الأجهزة الأمنية بمسؤوليتها في الحفاظ على أمن و إستقرار المحافظة وتنفيذ الخطط الأمنية وتقييمها بشكل دوري.

وأشار إلى أن المحافظة تنعم بحالة من الأمن والإستقرار وهو ما تحقق بفضل الحس واليقظة الأمنية التي يتحلى بها منتسبي الأجهزة الأمنية وإسهامات المجتمع.

وتطرق إلى دور الأجهزة الأمنية في تقديم التسهيلات للمنظمات المدنية وبما يتيح لها تنفيذ مشاريعها وأنشطتها الإنسانية .. لافتا إلى تعزيز التعاون القائم بين قيادة المحافظة ومصلحة التأهيل والإصلاح بشأن تحسين أوضاع نزلاء الإصلاحيات والإفراج عن السجناء المعسرين.

فيما استعرض العميد الطاووس الإجراءات الأمنية الخاصة بتعزيز الإنتشار الأمني وضمان تواجد الأجهزة الأمنية بمديريات المحافظة على ضوء خطط وزارة الداخلية .

ولفت إلى الصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية وسبل التغلب عليها .. مشيدا بدعم قيادة المحافظة وقيادة وزارة الداخلية للأجهزة الأمنية في المحافظة، في توفير إجتياحات الأجهزة الأمنية.

بدوره استعرض مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية الصعوبات التي تعترض عمل الهيئة والمنظمات الإنسانية .. مؤكدا ضرورة التنسيق الفاعل بين أجهزة الدولة مدنية وأمنية لتجاوز ومعالجة تلك الصعوبات.

من جانبهم أكد قادة ومسئولي الأجهزة الأمنية الحرص على استمرار تحقيق النجاحات الأمنية والتي أثمرت في صد كل مؤامرات العدوان وإحباط العديد من الخطط الإرهابية التي سعى العدوان وأدواته تنفيذها لزعزعة أمن واستقرار المحافظة .

وكان الإجتماع ناقش مستوى تنفيذ الخطة الأمنية للعام الماضي وما تحقق من إنجازات وما تضمنته الخطة الأمنية للعام الجاري من توجهات.

سبأ
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