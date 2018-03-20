محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو (15) فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة القدس المحتلة- سبأ:

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، نحو (15) مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سبعة من بلدة الرام.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن النادي، في بيان له، القول: إن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة الرام في القدس المحتلة، بينهم شقيقين.. فيما جرى اعتقال 3 مواطنين من بلدة بدرس في محافظة رام الله والبيرة.



وأضاف إن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر بسام السعدي من محافظة جنين بعد مطاردة سلطات الاحتلال له لأكثر من 5 سنوات، وهو والد لشهيدين، كما أن والدته استشهدت خلال أحد الاقتحامات.



ومن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال مواطنين من مخيم عقبة جبر في أريحا، كذلك جرى اعتقال مواطن من مخيم بلاطة في محافظة نابلس.. يضاف إلى المعتقلين مواطن من محافظة طوباس.

سبأ [20/مارس/2018]سبأ