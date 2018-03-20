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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 05:43:33م
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تنظيم فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية بمديرية بني حشيش
[20/مارس/2018]
صنعاء-سبأ :
نظمت بمدرسة الإمام زيد بن علي بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية تحت شعار " تتويجا للصمود طيلة ثلاثة أعوام في وجه العدوان السعودي الأمريكي".

وفي الفعالية التي نظمها مكتب التربية بالمديرية بالتعاون مع ادارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة، أكد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي ومدير التربية بالمديرية محمد خميس أهمية تنظيم هذه الفعاليات لخلق التنافس بين المدارس والطلاب والطالبات، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم المنبثقة من رحم العدوان وجرائمه البشعة على اليمن أرضا وإنسانا.

وأشادا بصمود الكادر التعليمي طيلة ثلاثة أعوام من العدوان العبثي وإصراره على مواصلة المسيرة التعليمية رغم كل الصعوبات.

تخلل الفعالية التي حضرها عدد من مدراء الادارات بمكتب التربية بالمحافظة ورؤساء الأقسام ومجالس آباء المدارس المشاركة العديد من الفقرات الفنية في الشعر والقصة والمسرح، بالإضافة إلى تلاوة القرآن الكريم التي عكست المواهب التي يتمتع بها الطلاب والطالبات.

سبأ
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