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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 05:43:33م
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وقفة لموظفي الاتصالات بعمران تندد بمحاولة نقل بوابة الاتصالات إلى عدن
[20/مارس/2018]
عمران-سبأ:
نظم فرع نقابة موظفي وعمال قطاع الاتصالات بمحافظة عمران اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بإجراءات استحداث بوابة اتصالات دولية بمحافظة عدن.

وأكد المشاركون في الوقفة التي حضرها مدير الاتصالات المهندس عبدالله عقلان ومدير منطقة بريد عمران عبدالله الضياني وموظفي الاتصالات بالمحافظة، رفضهم استحداث شركة انترنت ونقل بوابة الاتصالات الدولية إلى عدن .

واعتبروا مثل هذه الإجراءات بحق القطاعات الخدمية خطوة خطيرة لما لها آثار وتداعيات على الاقتصاد والقرار الوطني.

ودعا بيان صادر عن الوقفة، الأمم المتحدة إلى إلزام دول التحالف بعدم التعرض لمشاريع الاتصالات في اليمن بصورة خاصة ومشاريع البنية التحتية بشكل عام .

كما دعا البيان إلى تحييد الاتصالات الوطنية عن الصراع القائم وعدم استخدامها ضمن الأجندة السياسية .

وطالب البيان الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب اليمني لكل أشكال التعسف والانتهاكات كعقاب جماعي يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

سبأ
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