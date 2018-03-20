ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 05:43:33م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
اليمن يشارك في الملتقى الـ24 لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بمصر
المحكمة الجنائية الدولية: انسحاب الفلبين لن يؤثر على التحقيقات بشأنها
مناقشة الجوانب المتعلقة بتوفير مادة الغاز المنزلي بالحديدة
المقدشي يؤكد أهمية احتياجات محافظة ذمار للمياه والإصحاح البيئي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمحافظة عمران
[20/مارس/2018]
عمران-سبأ:
أنهى صلح قبلي عقد بمحافظة عمران اليوم بحضور محافظ المحافظة الدكتور فصيل جعمان وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح المخلوس قضية قتل مستمرة منذ عام بين آل الحوري بمنطقة بني حور مديرية مسور وآل العزب بمنطقة الأشمور مديرية عمران .

وخلال لقاء الصلح الذي حضره عدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية والقيادات الأمنية والعسكرية ، أعلن أولياء دم المجني عليه من آل العزب العفو عن الجاني من آل الحوري لوجه الله.

وأشاد الحضور بموقف مشائخ ووجهاء الأشمور وأولياء الدم بالعفو والصفح عن الجاني لوجه الله وتعزيزاً للروابط الأخوية بين القبائل اليمنية ، مثمنين الجهود المبذولة من قيادة السلطة المحلية و المشائخ والوجهاء وكل من ساهم في إغلاق ملف القضية.

وأشار المحافظ جعمان والامين العام إلى أن الموقف المشرف لآل العزب يجسد قيم التسامح والإخاء ، ويبعث رسالة قوية عن تلاحم وقوة القبلية اليمنية وتساميها فوق الجراح وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان ومخططاته .

حضر اللقاء مدير عام أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ورئيس جهاز الأمن السياسي العميد محمد الشتوي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اليمن يشارك في الملتقى الـ24 لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بمصر
مناقشة الجوانب المتعلقة بتوفير مادة الغاز المنزلي بالحديدة
المقدشي يؤكد أهمية احتياجات محافظة ذمار للمياه والإصحاح البيئي
وكيل محافظة ذمار يتفقد العمل في مشروع صيانة مدخل المدينة الشرقي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو (15) فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
تنظيم فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية بمديرية بني حشيش
طيران العدوان يشن خمس على خميس بني سعد بالمحويت
وقفة لموظفي الاتصالات بعمران تندد بمحاولة نقل بوابة الاتصالات إلى عدن
تنفيذي إب يناقش خطة عمله القادمة ودوره في مواجهة العدوان
محافظ صنعاء يؤكد الحرص على استهداف المناطق الأكثر إصابة بالكوليرا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس على خميس بني سعد بالمحويت
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بيت الفقيه بالحديدة
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية كتاف بصعدة
[20/مارس/2018]
العدوان يستهدف محافظات حجة والبيضاء وصعدة بالغارات والقصف الصاروخي والمدفعي
[20/مارس/2018]
وقفات بمدرية أرحب في الذكرى الثالثة من الصمود
[19/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by