[20/مارس/2018]
عمران-سبأ:
أنهى صلح قبلي عقد بمحافظة عمران اليوم بحضور محافظ المحافظة الدكتور فصيل جعمان وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح المخلوس قضية قتل مستمرة منذ عام بين آل الحوري بمنطقة بني حور مديرية مسور وآل العزب بمنطقة الأشمور مديرية عمران .
وخلال لقاء الصلح الذي حضره عدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية والقيادات الأمنية والعسكرية ، أعلن أولياء دم المجني عليه من آل العزب العفو عن الجاني من آل الحوري لوجه الله.
وأشاد الحضور بموقف مشائخ ووجهاء الأشمور وأولياء الدم بالعفو والصفح عن الجاني لوجه الله وتعزيزاً للروابط الأخوية بين القبائل اليمنية ، مثمنين الجهود المبذولة من قيادة السلطة المحلية و المشائخ والوجهاء وكل من ساهم في إغلاق ملف القضية.
وأشار المحافظ جعمان والامين العام إلى أن الموقف المشرف لآل العزب يجسد قيم التسامح والإخاء ، ويبعث رسالة قوية عن تلاحم وقوة القبلية اليمنية وتساميها فوق الجراح وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان ومخططاته .
حضر اللقاء مدير عام أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ورئيس جهاز الأمن السياسي العميد محمد الشتوي.
سبأ