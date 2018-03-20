[20/مارس/2018]
بروكسل- سبأ:
اتفق وزراء الشؤون الأوروبية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة من 23 إلى 26 مايو من العام القادم.
وبحسب وسائل الإعلام فإن الانتخابات تجرى كل 5 أعوام لانتخاب من يشغل مقاعد البرلمان الأوروبي، وسوف يتم التنافس العام المقبل على 705 مقاعد، مقارنة بـ751 في السابق بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019م.
ونٌقل عن الوزراء القول: إنه سوف يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن مواعيد الانتخابات القادمة قبل نهاية يونيو المقبل.
ويذكر أن آخر انتخابات أوروبية أجريت من 22 إلى 25 مايو 2014م.
سبأ