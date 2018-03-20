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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 05:43:33م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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  عربي ودولي
الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية في مايو 2019م
[20/مارس/2018]
بروكسل- سبأ:
اتفق وزراء الشؤون الأوروبية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة من 23 إلى 26 مايو من العام القادم.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الانتخابات تجرى كل 5 أعوام لانتخاب من يشغل مقاعد البرلمان الأوروبي، وسوف يتم التنافس العام المقبل على 705 مقاعد، مقارنة بـ751 في السابق بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019م.

ونٌقل عن الوزراء القول: إنه سوف يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن مواعيد الانتخابات القادمة قبل نهاية يونيو المقبل.

ويذكر أن آخر انتخابات أوروبية أجريت من 22 إلى 25 مايو 2014م.

سبأ
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