محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي إب يناقش خطة عمله القادمة ودوره في مواجهة العدوان إب-سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة إب في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح عددا من القضايا والمواضيع المتصلة بخطة عمله القادمة والمتضمنة تفعيل وتعزيز العمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والإيرادية وتحسين أداءه.



وأستعرض الاجتماع بحضور أمين عام المجلس المحلي أمين الورافي ووكلاء المحافظة الوضع الأمني والدور الذي يجب أن يضطلع به الجميع لترسيخ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة والحفاظ على وحدة الصف ومواجهة العدوان.



ووقف الاجتماع أمام الإجراءات المتخذة للتخفيف من أزمة الغاز المنزلي وما رافقها من تنفيذ حملة ميدانية على محطات التعبئة والإشراف على البيع للمواطنين بالسعر الرسمي وضبط المخالفين.



وألزم المكتب التنفيذي مكتب الأشغال العامة بمباشرة الاجراءات العملية لإعادة تأهيل وصيانة الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز المحافظة وفقا للمخططات والدراسات الفنية والهندسية، وكذا استكمال رفع المخلفات من السوائل والعبارات قبل موسم الامطار.



كما ناقش السبل الكفيلة لإنجاح الحشد الجماهيري الكبير والمشاركة المشرفة لأبناء إب بمناسبة مرور ثلاث سنوات من العدوان والصمود والذي سيقام في الـ26 من الشهر الجاري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.



وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح جهود الجميع في المكتب التنفيذي والمديريات والأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار برغم الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم.



وأشار إلى أن ما تنعم به المحافظة يغيض العدوان ويسعى للزج بها إلى الفوضى والفتنة والصراع.. حث الجميع على العمل بعزيمة وهمه عالية و بروح الفريق الواحد لإنجاح كافة الخطط والبرامج المرسومة وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.



وفيما شددا محافظة إب على ضرورة وقوف الجميع ضد أي ممارسات خاطئة تستهدف الوطن أو المواطن .. دعا إلى مواجهة الدعاية والتظليل الإعلامي للعدوان وتوضيح الحقائق للمواطنين.



من جانبه، ثمن المكتب التنفيذي الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها قيادة المحافظة في مختلف الأنشطة الخدمية والتنموية بالإضافة إلى ما يتعلق بالنازحين وحل مشاكل المحافظة وتجنيبها الصراعات والفوضى.



وأشاروا إلى أن تلك الجهود و الأعمال التي تم تنفيذها جعلت من إب محافظة للسلام والنازحين وعاصمة للسياحة اليمنية.

سبأ [20/مارس/2018]سبأ