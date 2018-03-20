[20/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
أكد محافظ صنعاء حنين قطينة الحرص على استهداف المناطق الأكثر إصابة بالكوليرا والأمراض المعدية ضمن مشاريع قطاع الإصحاح البيئي.
وأشار المحافظ قطينة خلال لقاءه مسئولة الإصحاح البيئي بالصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء منى الصراري ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر، إلى ضرورة إعطاء المديريات الأكثر إصابة بالكوليرا والأمراض المعدية أولوية في مشاريع الإصحاح البيئي.
ودعا المنظمات العاملة في المحافظة إلى تقديم الدعم للمواطنين وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .. مثمنا ثمن دور الصندوق الاجتماعي للتنمية لمديريات المحافظة في العديد من القطاعات وإسهامه في تخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين والنازحين.
واستعرض الاجتماع إلى ما تحتاجه مديريات أرحب ونهم والحيمة الخارجية والطيال وخولان وجحانة وبني حشيش، من مشاريع الإصحاح البيئي المتضمنة تأهيل الصرف الصحي وحملات توعية إرشادية عن كيفية الوقاية من الأمراض.
حضر الاجتماع نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم.
سبأ