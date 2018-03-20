ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 05:07:30م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمحافظة عمران
الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية في مايو 2019م
تنفيذي إب يناقش خطة عمله القادمة ودوره في مواجهة العدوان
محافظ صنعاء يؤكد الحرص على استهداف المناطق الأكثر إصابة بالكوليرا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الصحة يلتقي بعثة الاتحاد الأوروبي
[20/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بصنعاء اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة أنطونيا كالفو بويرتا.

ناقش اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع السكان الدكتورة نجيبة الشوافي الوضع الصحي في اليمن وآثار العدوان والحصار عليه واحتياجاته من المساعدات ، بالإضافة إلى أدوار المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي في اليمن .

وفي اللقاء تطرق وزير الصحة إلى الآثار الكارثية التي تعرض لها القطاع الصحي جراء استهداف العدوان للبنية التحتية ما تسبب في أسوا كارثة صحية في العالم .

وأشار إلى أن انهيار القطاع الصحي أدى إلى ارتفاع حجم الضحايا من المواطنين وانتشار الأمراض والأوبئة ما سبب كارثة صحية وإنسانية لا مثيل لها، وتجرع ملايين المواطنين الآلام جراء الأمراض التي استفحلت جراء استمرار الحصار ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

وطالب الدكتور بن حفيظ بعثة الاتحاد الاوروبي بالضغط على الأمم المتحدة لفتح مطار صنعاء وإيقاف العدوان.. وقال "إن فتح مطار صنعاء مهم جداً لأن تأخير يوم واحد يؤدي إلى وفاة العديد من المرضى وتفاقم صحة الآخرين منهم ".. مشيراً إلى أن ما يتعرض له اليمن جريمة مركبة كونه يستهدف المواطنين ويمنعهم في الوقت نفسه من السفر لتلقي العلاج في الخارج .

وأضاف : " نحن نعيش ظرفاً استثنائياً وصعباً ، ونريد من كل المنظمات الدولية أن تكون جادة فعلا للعمل في اليمن خاصة في ظل ما يعانيه الشعب جراء استمرار العدوان والحصار، ونحن بحاجة إلى الأدوية والحوافز المادية للكوادر الصحية ".

وجدد وزير الصحة التأكيد على تسهيل عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي لتقوم بدورها الإنساني وتقديم الدعم للقطاع الصحي في اليمن .

من جانبها أعربت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عن الاستعداد لدعم جهود اليمن فيما يتعلق بالقطاع الصحي باعتبار أن هذا القطاع احتياجاته كبيرة ويتطلب تكثيف الجهود لمواكبة الاحتياجات الصحية لليمنيين .

وأشارت إلى أن زيارة البعثة لليمن تصب في المقام الأول على الجانب الإنساني ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع الصحي في اليمن لتكثيف جهودها ، بالإضافة إلى تلمس الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات عن قرب للعمل مع الجهات الرسمية لتجاوزها .

يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي تضم سفيرة مملكة هولندا يرما فان دورين، وسفير جمهورية فرنسا كريستيان تيستوب .

سبأ
  المزيد من (محلي)
صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمحافظة عمران
تنفيذي إب يناقش خطة عمله القادمة ودوره في مواجهة العدوان
محافظ صنعاء يؤكد الحرص على استهداف المناطق الأكثر إصابة بالكوليرا
القطاع التربوي بأمانة العاصمة يناقش الترتيبات للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود
تدمير آلية وهجوم وقصف مدفعي على مواقع للمرتزقة في تعز
مساعد وزير الدفاع يتفقد مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري ومركز القلب
مناقشة الجوانب المتعلقة بالتعبئة والحشد للذكرى الثالثة من الصمود بصنعاء
عملية هجومية وتدمير مدرعة وآلية للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
اجتماع موسع يناقش مخاطر العدوان على الملاحة البحرية الدولية
وقفة وقافلة دعم للجيش واللجان الشعبية من قبائل الرجم بالمحويت

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بيت الفقيه بالحديدة
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية كتاف بصعدة
[20/مارس/2018]
العدوان يستهدف محافظات حجة والبيضاء وصعدة بالغارات والقصف الصاروخي والمدفعي
[20/مارس/2018]
وقفات بمدرية أرحب في الذكرى الثالثة من الصمود
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by