محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يلتقي بعثة الاتحاد الأوروبي صنعاء-سبأ:

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بصنعاء اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة أنطونيا كالفو بويرتا.



ناقش اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع السكان الدكتورة نجيبة الشوافي الوضع الصحي في اليمن وآثار العدوان والحصار عليه واحتياجاته من المساعدات ، بالإضافة إلى أدوار المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي في اليمن .



وفي اللقاء تطرق وزير الصحة إلى الآثار الكارثية التي تعرض لها القطاع الصحي جراء استهداف العدوان للبنية التحتية ما تسبب في أسوا كارثة صحية في العالم .



وأشار إلى أن انهيار القطاع الصحي أدى إلى ارتفاع حجم الضحايا من المواطنين وانتشار الأمراض والأوبئة ما سبب كارثة صحية وإنسانية لا مثيل لها، وتجرع ملايين المواطنين الآلام جراء الأمراض التي استفحلت جراء استمرار الحصار ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.



وطالب الدكتور بن حفيظ بعثة الاتحاد الاوروبي بالضغط على الأمم المتحدة لفتح مطار صنعاء وإيقاف العدوان.. وقال "إن فتح مطار صنعاء مهم جداً لأن تأخير يوم واحد يؤدي إلى وفاة العديد من المرضى وتفاقم صحة الآخرين منهم ".. مشيراً إلى أن ما يتعرض له اليمن جريمة مركبة كونه يستهدف المواطنين ويمنعهم في الوقت نفسه من السفر لتلقي العلاج في الخارج .



وأضاف : " نحن نعيش ظرفاً استثنائياً وصعباً ، ونريد من كل المنظمات الدولية أن تكون جادة فعلا للعمل في اليمن خاصة في ظل ما يعانيه الشعب جراء استمرار العدوان والحصار، ونحن بحاجة إلى الأدوية والحوافز المادية للكوادر الصحية ".



وجدد وزير الصحة التأكيد على تسهيل عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي لتقوم بدورها الإنساني وتقديم الدعم للقطاع الصحي في اليمن .



من جانبها أعربت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عن الاستعداد لدعم جهود اليمن فيما يتعلق بالقطاع الصحي باعتبار أن هذا القطاع احتياجاته كبيرة ويتطلب تكثيف الجهود لمواكبة الاحتياجات الصحية لليمنيين .



وأشارت إلى أن زيارة البعثة لليمن تصب في المقام الأول على الجانب الإنساني ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع الصحي في اليمن لتكثيف جهودها ، بالإضافة إلى تلمس الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات عن قرب للعمل مع الجهات الرسمية لتجاوزها .



يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي تضم سفيرة مملكة هولندا يرما فان دورين، وسفير جمهورية فرنسا كريستيان تيستوب .

سبأ [20/مارس/2018]سبأ