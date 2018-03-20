رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات ميامي- سبأ:

فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.



وسجلت بوشار، وصيفة بطلة ويمبلدون السابقة والتي خرجت من بين أول 100 مصنفة عالميا منذ وصولها إلى المركز الخامس الأفضل في مسيرتها في 2014، 7 إرسالات ساحقة في طريقها للفوز بسهولة.



وخاضت اللاعبة الكندية، البالغ عمرها 24 عاما والتي انتصرت في معركة قضائية ضد الاتحاد الأمريكي للتنس حول واقعة في بطولة أمريكا المفتوحة في 2015 عندما سقطت وفقدت الوعي، مباراتها الأولى منذ الهزيمة في الدور الأول في إنديان ويلز خلال الشهر الجاري.



واحتاجت يانينا فيكماير، التي سبق لها بلوغ دور الثمانية في ميامي والتي وصلت للتصنيف 12 عالميا في 2010، إلى ساعتين ونصف الساعة لتفوز 6-4 و6-7 و6-4 على الأسترالية أوليفيا روجوفسكا.



وضمنت الألمانية أندريا بيتكوفيتش، المصنفة التاسعة عالميا سابقا، التقدم أيضا بعدما انسحبت مواطنتها سابينه ليستسكي وهي متأخرة 4-6 و6-4 و3-1.



وسقطت سارة إيراني، وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة والتي وصلت إلى التصنيف الخامس عالميا سابقا في 2013، في مباراتها الأولى بعد هزيمتها 6-4 و5-7 و7-6 أمام التشيكية تيريزا مارتنكوفا.



وخسرت التونسية أُنس جابر أمام الأمريكية أليسون ريسك 7-5 و6-1 وتفوقت الأمريكية نيكول جيبس على الروسية صوفيا جوك 6-صفر و6-صفر.



وودعت اليابانية كورومي نارا البطولة بخسارتها أمام فيرا لابكو لاعبة روسيا البيضاء 6-7 و6-4 و6-3.



أما الرومانية مونيكا نيكوليسكو فلم تواجه صعوبات كبيرة خلال الفوز على الألمانية أنطونيا لوتنر 6-4 و6-صفر.

سبأ [20/مارس/2018]سبأ