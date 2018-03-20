[20/مارس/2018]
صنعاء -سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة اليوم اللقاء التشاوري الموسع الأول لمدراء المناطق التعليمية ومدراء ومديرات المدارس تحت شعار " ثلاثة أعوام من الصمود "، لمناقشة الترتيبات للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة التربية الدكتور محمد السقاف، أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق، أهمية الحشد والمشاركة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود .. مشيداً بصمود وثبات المعلمين والمعلمات بالأمانة أمام محاولات العدوان الفاشلة في إيقاف العملية التعليمية في اليمن .
وأشار الرفيق، إلى أن هناك ترتيبات لتدشين برامج ومهرجانات وأنشطة طلابية بمرور ثلاث سنوات من العدوان والحصار في مختلف مدارس مديريات الأمانة.
وأوضح أن البرامج والأنشطة ستعبر عن مظلومية الشعب اليمني وما خلفه العدوان الغاشم من دمار للبنى التحتية في الوطن.
فيما أشاد قاسم الحمران وخالد المداني، بصمود المعلمين والمعلمات وحرصهم على استمرار العملية التعليمية، وأشارا إلى أن هذا الموقف الذي سجله التربويين سيظل في ذاكرة المجتمع اليمني.
وحثا على مضاعفة الجهود والمشاركة في إحياء هذه المناسبة والذكرى لصمود الشعب اليمني لثلاثة أعوام في وجه العدوان.
سبأ