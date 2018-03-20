اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) للأوراق المالية (62ر50) نقطة وبنسبة (05ر1) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (92ر4781) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (54ر4832) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(676) ألفًا و(51) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2ر25) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (4) ملايين و(915) ألفًا و(996) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (355ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (71ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (429) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (66ر11) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (626) ألف ريال عماني أي ما نسبته (02ر17) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (197) ألف ريال عماني وبنسبة (35ر5) في المائة.

سبأ [20/مارس/2018]سبأ