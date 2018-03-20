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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 05:07:30م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
[20/مارس/2018]
مسقط- سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) للأوراق المالية (62ر50) نقطة وبنسبة (05ر1) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (92ر4781) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (54ر4832) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(676) ألفًا و(51) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2ر25) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (4) ملايين و(915) ألفًا و(996) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (355ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (71ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (429) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (66ر11) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (626) ألف ريال عماني أي ما نسبته (02ر17) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (197) ألف ريال عماني وبنسبة (35ر5) في المائة.

سبأ
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