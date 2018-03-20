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مساعد وزير الدفاع يتفقد مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري ومركز القلب
[20/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
تفقد مساعد وزير الدفاع للشئون اللوجستية اللواء صالح الشاعر اليوم مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري العام ومركز القلب العسكري بصنعاء.

وأطلع اللواء الشاعر على احتياجات ومتطلبات المستشفى ومركز القلب والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للجرحى والمرضى.

كما أطلع مساعد وزير الدفاع على سير العمل بمركز الأشعة بالمستشفى وعدد من الأقسام الطبية التخصصية وكذا جهاز الرنين المغناطيسي.

وعبر عن الشكر والتقدير لقيادة الخدمات الطبية العسكرية وإدارة المستشفى العسكري العام ومركز القلب العسكري وكافة الطواقم والكوادر الطبية والفنية على ما يبذلونه من جهود إنسانية وتأدية مهام بمسؤولية وإصرار من اجل تقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للجرحى والمرضى.

وأشار إلى أن دائرة الخدمات الطبية بكل كوادرها كانوا في الطليعة وشكلوا بثباتهم وتأديتهم لمهامهم جبهة بكل ما تعنيه الكلمة في مواجهة العدوان.

وأوضح اللواء الشاعر بان المعنويات العالية لدى الكادر الطبي والعاملين رغم الظروف الصعبة تعكس مدى استشعار للمسئولية وتبعث على الفخر والاعتزاز لدى القيادة والشعب.

وخلال الزيارة عقد اجتماع برئاسة مساعد وزير الدفاع ضم مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد ناشر القعود ومدير المستشفى العسكري العميد الركن علي سعيد الوحش ومدير مركز القلب العسكري العميد الركن دكتور فكري سالم ونائب مدير الخدمات الطبية ونواب مدير المستشفى العسكري وعدد من الكوادر الطبية العسكرية.

جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا المرتبطة بالخدمات الطبية ومتطلبات تعزيز مستوى الأداء الطبي في المستشفى العسكري ومركز القلب.

واستمع مساعد وزير الدفاع إلى إيضاحات حول الصعوبات والمتطلبات الضرورية لتعزيز مستوى الأداء الطبي ورفع وتيرة العمل في تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى.

وأكد اللواء الشاعر أن قيادة الوزارة ورئاسة هيئة الأركان العامة ستعملان على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية والأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة.

ولفت إلى أن الانتصارات التي تتحقق في كافة الجبهات هي بفضل وعي وصمود الشعب اليمني لذي يواجه العدوان بقوة وعزيمة والعمل كجبهة واحدة .. مؤكدا أن الخدمات الطبية كانت وستضل في الصدارة ولا يمكن تجاهل دور احد.

وحث قيادة الخدمات الطبية وإدارة المستشفى العسكري ومركز القلب على مضاعفة الجهود والتحلي بمزيد من الصبر والثبات .. مشيدا بثباتهم وعزيمتهم وقدرتهم على تحقيق النجاح والعمل بروح الفريق الواحد رغم الصعوبات والعقبات.

من جهتهم أكد مدير الخدمات الطبية ومدير المستشفى العسكري ومدير مركز القلب العسكري الحرص على مواصلة العطاء وتأدية مهامهم الطبية والعلاجية وتقديم الرعاية المطلوبة للجرحى والمرضى ولن يزيدهم العدوان إلا عزيمة وإصرار.

سبأ
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